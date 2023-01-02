الإدارة العامة للبحث الجنائي تضبط المتسبب في حادث “بنينا” الذي أودي بحياة سيدة

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه خلال 24 ساعة فقط تم التوصل لهوية المتسبب في حادث سير الجمعة الماضية الذي أودي بحياة امرأة بالقرب من كوبري بنينا.

وأوضحت أن معلومات وصلت لإدارة التحري والاستدلال مفادها وقوع حادث سير أليم بالقرب من كوبري بنينا وقعت ضحيته امرأة في منتصف العمر بعد اصطدام سيارتها في عمود خرساني على جانب الطريق المعبد.

وأفادت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن أقوال الشهود أن المرأة تعرضت قبل اصطدامها لمضايقة من قبل إحدى السيارات التي لم يتمكنوا من تحديد نوعها.

وذكرت أنه إثر ذلك انتقلت مجموعة التحريات لموقع الحادث وبمراجعة كاميرا المراقبة القريبة من المكان وهي إحدى كاميرا المراقبة المنتشرة في مدينة بنغازي تمكن من خلالها التوصل إلى رقم اللوحة المعدنية الخاصة بتلك السيارة المشتبه فيها والتي ضايقت سيارة المرأة.

وأضافت أنه بعد البحث المكثف والتحري عن السيارة الظاهرة في الكاميرا وصاحبها أثمرت الجهود يوم السبت للوصول إلى سكن صاحب السيارة المشتبه فيها من خلال اللوحات المعدنية للسيارة وبالتعاون مع قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وأشارت إلى أنه بالانتقال إلى منزل المشتبه فيه تبين أنه هارب من المنزل إلا أن مواصلة التحري أفضت إلى القبض عليه في اليوم ذاته بعد استدراجه.

وبينت أنه بالانتقال به لمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي والتحقيق معه اعترف المتهم بقيامه بمضايقة السيدة وتسببه في خروجها عن الطريق واصطدامها، كما اعترف أنه حاول أن يخفي نفسه ويخفي المركبة الالية ضنا منه أنه لن يتم كشفه.