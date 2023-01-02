وزارة النفط: ليبيا أصبحت العضو 72 في منظمة الطاقة العالمية

أعلنت وزارة النفط والغاز عن موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة الطاقة العالمية “أي إي إف” طلب انضمام ليبيا لعضوية المنظمة الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ليبيا أصبحت العضو رقم 72 في المنظمة، مشيرة إلى أن المنظمة تضم أكثر من 90‎% من الدول والمنظمات التي تعمل في إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز.

وتابعت الوزارة أن ليبيا ستنشط في هذ المنظمة، وتلعب دورا بارزا مثل باقي منظمات الطاقة الأخرى التي تمثل عضوا فيها، على حد قولها.

وأنشئت منظمة الطاقة العالمية “IEF” عام 1989، وتضم في عضويتها مجموعة من المؤسسات غير الحكومية إلى جانب عدد من الدول، وتركز نشاطاتها في الدول النامية، بحسب البيان.