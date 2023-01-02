النيابة العامة تباشر العمل ببرنامج التحول الرقمي

الوطن / رصد

وجه النائب العام “الصديق الصور”، بتدشين وحدة التحوّل الرقمي مطلع العام المنصرم؛ بهدف تطوير سلطة التحقيق، ورفع أداء منظومة العدالة الجنائية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية تطوير هيئة النيابة العامة مؤسساتياً وتنظيماً.

النيابة وعبر منشور لها أوضحت أن هذا الإجراء يأتي لرفع جودة العمل؛ بإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة، بغية الاستفادة من أدوات وأساليب الأتمتـة والرقـمنـة، وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة القضائية وجعلها في متناول الجميع، وترسيخ مفهوم الشفافية في هيئتها، وتحسين فعالية الإجراءات القضائية وسرعتها وتيسيرها؛ لضمان النفاذ إليها بسرعة وكفاءة، مضيفة أن جميع النيابات العامة استجابت إلى توجيهات النائب العام، القاضية بمباشرة العمل بالبرنامج اعتباراً من تاريخ الأول من يناير الحالي.