إحميد: تنوع الآراء وتباينها بشأن اجتماع غدامس يعد تعطيلاً وعدم جدية في حل معضلة القاعدة الدستورية

توقع المحلل السياسي إدريس إحميد، طرح مجلسي النواب والدولة في اجتماعيهما المقررين دعوة المجلس الرئاسي للمناقشة واستطلاع آراء أعضائهما بشأن لقاء غدامس.

وقال إحميد في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه “رغم أن المجلسين أبديا رغبتهما في العودة إلى استكمال بحث المسار السياسي، فإن “هناك بعض الآراء التي ترى أن اجتماع المجلسين في مقريهما يعد كافياً للبحث في إيجاد (قاعدة دستورية)، وهذا يعني عدم تلبية دعوة المجلس الرئاسي لاجتماع رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري في غدامس”.

ولفت إحميد، إلى أن “تنوع الآراء وتباينها بشأن هذا الاجتماع يعد تعطيلاً وعدم جدية في حل معضلة القاعدة الدستورية”.

ونوه إحميد، بنقطة جانبية تتعلق باتهام سيف الإسلام القذافي، لمجلسي النواب والدولة وأطراف خارجية بوضع القاعدة الدستورية ذريعة لإقصائه من الترشح، وقال: “هذا أيضاً يعد إشكالية إضافية للمشهد السياسي الليبي”.