المسماري: هدف القيادة العامة هو الرفع من كفاءة منتسبي القوات المسلحة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن هدف القيادة العامة هو الرفع من كفاءة منتسبي القوات المسلحة، لمواجهة التهديد الإرهابي الذي ما زال قائمًا.

وأوضح اللواء المسماري في تصريحات صحفية لـ “ليبيا الحدث”، أن القوات المسلحة تحاول أن تكون أكثر يقظة وانتباهًا واستعدادًا لمواجهة أي خطر، لافتاً أن كل ذلك يتطلب الكثير من الإمكانيات خاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة المتطورة.

وأثنى اللواء المسماري، على جهود كافة الهيئات والوحدات بالقوات المسلحة، وخاصة الواقعة تحت إدارة المخابرة والإمداد والتموين، مشيداً بمساعي القائد العام في عملية إطلاق سراح الفريق الطيار عامر الجقم، من قبضة المجموعات المسلحة.

لافتاً بالخصوص أن القيادة العامة تعود برجالها وغيرها يسلمهم إلى الخارج، في إشارة إلى تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بدعم من الدبيبة.