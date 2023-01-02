وزير الخارجية يدعو إلى عدم استخدام ليبيا كساحة لتصفية الخصومات

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور الدول المتداخلة سلبا في ليبيا بأن يبعدوا ليبيا عن حساباتهم الضيقة مطالبا إياهم بعدم استخدامها كساحة لتصفية الخصومات السياسية والعسكرية.

وحث قدور البعثة الأممية للدعم في ليبيا على المزيد من الحرص على أن يكون عملها متسقا مع قرار تكليفها كداعم وميسر دون تجاوز ذلك.

وأشار قدور إلى أن الظروف في العام 2022 لم تكن مناسبة لليبيين والبلاد خصوصا في شقها الخدمي والأمني وعلى صعيد الاستقرار السياسي.

وأضاف قدور موجها حديثه لبعض الشخصيات التي قال إنها “أسهمت في تسميم الأجواء السياسية وإثارة الانقسامات منذ 2011 كفوا أيديكم عن ليبيا وارفعوا أذانكم عن أهلها ويكفيكم عبثا وتيها وخرابا مردفا لقد كنا وكان الليبيون يتوقعون منكم الانكفاء والتوبة بعد كل ما تسببتم فيه من بؤس للبلاد إلا أنكم استمريتم في جنونكم السياسي عبر محاولة خلق أجسام أخرى بديلة لن تسهم إلا في التشويش والتخريب.