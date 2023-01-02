المريمي: جلسة النواب اليوم تناقش نقاط التوافق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي ما نسب إليه من تصريحات بشأن اعتزام المجلس حضور اجتماع غدامس الذي دعا له المجلس الرئاسي.

وشدد المريمي في تصريح لموقع “بوابة إفريقيا الإخبارية” على أن مجلس النواب لم يرد على هذه الدعوة حتى الآن مشيرا إلى وجود تقارب كبير بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأعرب المريمي عن استغرابه من دعوة بعض الجهات المحلية والدولية في هذا التوقيت إلى مبادرات بعد فوات الأوان معتبرا أنها مناكفات سياسية أكثر منها جهد لأنها خارج توقيتها.

وأشار المريمي إلى أن بعض الجهات التي تدعو لاجتماعات لديها مهام واختصاصات محددة لم تقوم بتنفيذها رغم أهميتها وضرورة إنجازها قبل القاعدة الدستورية والانتخابات منها المصالحة الوطنية ونزع السلاح من الجهات الخارجة عن القانون وتوفير الأمن والأمان للعملية الانتخابية التي تتولاها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليتمكن الناخب من الإدلاء بصوته بكل طمأنينة وهذا ما تمثله وتجسده القوة القاهرة.

وأضاف المريمي أن الأجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ونزع السلاح من المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات وتوفير الأمن والأمان وإنجاز هذه الاستحقاقات التي تساعد في تيسير الظروف والمناخ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وتحقيق رغبة ما يزيد عن اثنين مليون ونصف ناخب.

وقال المريمي إن جلسة اليوم الإثنين التي ستعقد في بنغازي ستناقش ما جرى التوافق عليه ما بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة خالد المشري خلال الفترة الأخيرة.



وأوضح المريمي، أن النواب المجتمعين في بنغازي سيبتون في مشاركة مجلس النواب في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي في غدامس والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، مضيفا أن قانون انشاء المحكمة الدستورية ينتظر إمضاء رئيس المجلس النواب عليه فور عودته للبلاد ليدخل حيز التنفيذ.

وتابع: “وصلتنا دعوة المجلس الرئاسي، ولكن سفر رئيس مجلس النواب لخارج البلاد هو ما منع الرد على هذه الدعوة، وهناك مبادرات للمشاركة في الاجتماع”، مشيرا إلى أن الاجتماع يدعو لتوحيد الصف والوصول إلى التوافق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



ونوه المريمي بأن جلسة الإثنين ستحسم عدد من الموضوعات الهامة على الساحة الليبية.

وأكد أن رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة خالد المشري سيستأنفان جولات الحوار حول القاعدة الدستورية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “وهي المعنية بدعوة اللجنتين المشكلتين من المجلسين للاجتماع”.