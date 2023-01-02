المريمي: جلسة النواب اليوم “الإثنين” ستناقش ما جرى التوافق عليه بين “عقيلة والمشري”

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب ” فتحي المريمي ” إن جلسة اليوم الإثنين التي ستعقد في بنغازي ستناقش ما جرى التوافق عليه ما بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المريمي في تصريحات متلفزة، أن النواب المجتمعين في بنغازي سيبتون في مشاركة مجلس النواب في اللقاء الذي دعا إليه المجلس الرئاسي في غدامس والمقرر عقده خلال الشهر الجاري، مضيفا أن قانون انشاء المحكمة الدستورية ينتظر إمضاء رئيس المجلس النواب عليه فور عودته للبلاد ليدخل حيز التنفيذ.

وتابع: «وصلتنا دعوة المجلس الرئاسي، ولكن سفر رئيس مجلس النواب لخارج البلاد هو ما منع الرد على هذه الدعوة، وهناك مبادرات للمشاركة في الاجتماع»، مشيرا إلى أن الاجتماع يدعو لتوحيد الصف والوصول إلى التوافق على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما نوّه المريمي بأن جلسة اليوم الإثنين ستحسم عدد من الموضوعات الهامة على الساحة الليبية.

مؤكدا أن عقيلة صالح وخالد المشري سيستأنفان جولات الحوار حول القاعدة الدستورية بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «وهي المعنية بدعوة اللجتنين المشكلتين من المجلسين للاجتماع».