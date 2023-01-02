احتجاجًا على إعلان مؤسسة النفط تعيين الخريجين.. “حراك شباب جالو” يدعو لاجتماع طاريء

دعا حراك شباب جالو مساء أمس الأحد إلى اجتماع اليوم الاثنين احتجاجا على إعلان المؤسسة الوطنية للنفط تعيين الخريجين في التخصصات النفطية

وذكر الحراك في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك، أنه بعد إعلان المؤسسة عن خلق فرص عمل لعدد “1435” إذ نتفاجأ أن مدينة جالو لها نصيب ضعيف جداً.

وأشار حراك شباب جالو، إلى أن الواحات تعتبر هي المتضرر الأكبر من الحقول المجاورة.

وشدد الحراك على أهالي المنطقة من باحثين عن عمل و الخريجين و الناشطين حضور الاجتماع الطارئ لوضع حل جذري.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، اعلنت أمس الأحد عن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا العامة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي في التخصصات النفطية.