الطقس في ليبيا.. أمطار متفرقة شمالاً والحرارة تصل لـ 20 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تبقى الأجواء مستقرة على باقي المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس حتى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات)، تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية اليوم على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

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وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15و19 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب،

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الأربعاء.

وأخيراً منطقة (السرير- تازربو- الكفرة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و20 درجة مئوية.