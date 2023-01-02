إصابة فني بالكهرباء والشركة تؤكد أن جيشها الأزرق يواصل العمل لتحسين أداء الشبكة

أخبار ليبيا 24

أصيب، أحد فنيي الشركة العامة للكهرباء بدائرة الخمس، جراء سقوطه من عمود أثناء تأدية عمله، حيث جرى إسعافه إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج، فيما أكد الشركة أن “جيشها الأزرق” يواصل العمل لأجل تحسين أدء الشبكة في كل ليبيا.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إن الفني “علي أحمد جمعة” التابع لدائرة توزيع الخمس بإدارة توزيع المرقب مكتب الصيانة السريعة لبده، تعرض لإصابة عمل نتيجة سقوطه من عمود أثناء تأدية عمله، مشيرة إلى أن أسعف إلى إحدى المصحات التي تتعامل معها الشركة.

تحسين الشبكة

إلى ذلك أكدت الشركة أن “جنود الجيش الأزرق” يواصلون النهار بالليل من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا.

وقالت، إن فرق الصيانة بدائرة توزيع حي الأندلس قامت بصيانة علب توزيع واجراء وصلات ضغط منخفض وصيانة كوابل ضغط منخفض المغذية لبعض محطات التوزيع.

وأضافت، أنه في إطار حرصها على تحسين أداء الشبكة الكهربائية، فقد قام الفنيين والمهندسين التابعين لإدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة، كبير من مخازن بئر ذياب إلى القره بوللي لتركيبة بمحطة 220 القربوللي، ووضعه على القاعدة المخصصة له، تمهيدًا لاستكمال عملية التركيبات وشحنه.