بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 02 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 02 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، بينما تبقى الأجواء مستقرة على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس حتى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ, وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الأربعاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء:تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية اليوم على طبرق وأقصى الساحل الشرقي، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 19)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 20)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الأربعاء.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).