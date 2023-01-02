وزارة الزراعة تطالب بحصر أعداد مربي الأغنام والمواشي لصرف الأعلاف قبل 10 يناير

دعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، منسقي القطاعات المختصة بالبلديات إلى إحالة كشوفات حصر المربين وأعداد الأغنام والمواشي من أجل توزيع الأعلاف.

وطالبت الوزارة بسرعة إحالة الكشوفات وفق نسخة إلكترونية وأخرى ورقية في مدة لا تتجاوز 10 يناير الجاري، منوهة بأن من يتخلف لن يُجرى إدراجه ضمن حصة توزيع الأعلاف.

وقالت إنه يجب التقيد بهذا الطلب والالتزام بالمهلة الممنوحة، موضحة أن ذلك يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (88) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف.

كما أن هذا الطلب يأتي في إطار الحصر وأعداد كشوفات المربين وأعداد الأغنام والمواشي بالبلديات وفق إحصاءات معدة من القسم المختص بالقطاع بالبلدية، ومطابقتها من إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة وإحالتها للجنة المركزية لتوزيع الأعلاف.