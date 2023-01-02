الصول: جددنا مطالبة النائب العام بالتحقيق في تسليم بوعجيلة للأمريكان

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أنهم قاموا بتجديد مطالبة النائب العام بالتحقيق في عملية تسليم بوعجيلة مسعود للأمريكان من قبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقال الصول في تصريحات صحفية: “دعوة النواب والدولة للحوار ليست من اختصاص المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف، ولكننا نرحب بأي دعوة أو مبادرة مقدمة من أطراف ليبية على أن يكون الحوار داخل ليبيا، وإذا اتفق المجلسان على تغيير السلطة التنفيذية فلا بد أن تقبل حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية بهذا الاتفاق”.

وأضاف “وفد من النواب زار مدينة غات وتفقد الحدود الليبية الجزائرية، وجدنا تجاوزا واختراقا من الجزائريين للحدود الليبية والأهالي يشتكون من ذلك، فالحكومات المتعاقبة على ليبيا لم تهتم بالمناطق الحدودية، وهناك عائلات ليبية تعيش في المناطق الحدودية حالتها المعيشية تفتقر لأدنى مقومات الحياة”.

وتابع “العائلات التي تعيش على الحدود هي من تحافظ على الحدود الليبية، ووجدنا خلال جولتنا في مدينة غات أن 20 لتر بنزين تباع بـ 70 دينارا أو أكثر، واستمعنا لمطالب أهالينا في مدينة غات ووادي الحياة والمناطق الحدودية، وسيتم إعداد مذكرة لعرضها على الحكومة الليبية لتنفيذ هذه المطالب”.