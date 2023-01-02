الأجواء لازالت مهيأة لسقوط الأمطار والأرصاد تتوقع انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة

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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي (طبرق واقصى الساحل الشرقي).

وشهدت مناطق الشمال الشرقي يوم أمس الأحد سقوط أمطار بين المتوسطة والخفيفة.

وأشار المركز، إلى أن الأمطار قد تصل إلى الجغبوب مع احتمال ظهور خلايا من السحب الرعدية اليوم على إمساعد وطبرق.

وذكر المركز، أن السحب وتتكاثر على المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تبقى الاجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

وأضاف المركز، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 إلى 20 درجة مئوية وتسجل انخفاضا تدريجيا يوم الأربعاء القادم على معظم المناطق.

ولفت المركز الوطني إلى احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر.