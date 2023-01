البرغثي: إجراء انتخابات رئاسية وحل المليشيات المسلحة ونزع السلاح أهم ملفين ينتظرهما الشعب

ليبيا – قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي؛ إن أهم ملفين ينتظرهما الشعب الليبي في العام الجديد هما: انتخابات رئاسية فى ظل دستور توافقي، والثاني حل المليشيات المسلحة ونزع السلاح، الذي سيؤدي بدوره إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

البرغثي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، أضاف: “إذا استطاع المبعوث الأممي تحقيق ذلك، فسيكون قد استطاع حل ما عجز عنه الليبيون، وعسكريًا اجتمع باتيلي عدة مرات برئيسي أركان الجيش لإقناع رؤسائهما بتوحيد المؤسسة العسكرية، وهذا ما جعل لجنة 5+5 العسكرية مستمرة في عملها حتى الآن”.

