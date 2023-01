المريمي: مجلس النواب لم يرد على دعوة اجتماع غدامس حتى اللحظة

نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي الأنباء المتداولة حول عزم المجلس حضور الاجتماع الذي أعلن عنه المجلس الرئاسي في غدامس والذي يجمع رئاسة المجالس الثلاثة.

وقال المريمي إن مجلس النواب لم يرد حتى اللحظة على دعوة الرئاسي بشأن الاجتماع، مبديا استغرابه من المبادرات المحلية والدولية التي تعد مناكفات سياسية وتأتي بعد فوات الأوان، حسب تعبيره.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أن الجهات التي تدعو لاجتماع بين مجلسي الدولة والنواب لها مهام لم تكتمل بعد، ومنها المصالحة الوطنية ونزع السلاح وتوفير الأمن للناخبين ودعم مفوضية الانتخابات، وفق قوله.

