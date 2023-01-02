فرج: المشكلة تكمن بالنقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية

الوطن| رصد

قال رئيس اللجنة السياسية بمجلس الدولة، موسى فرج، إنه سبق لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري الاجتماع أكثر من مرة، ووصلا إلى عقبة محددة وهي معلومة للجميع.

وأضاف موسى، في تصريح، أنه لا تفاصيل لديهم عن دعوة المجلس الرئاسي لرئيسي مجلسي النواب والدولة لعقد لقاء ثلاثي في غدامس، وإذا كانت الدعوة لمجرد عقد لقاء مشترك بين رؤساء المجالس الثلاث، فإن ذلك لا يحمل جديدا، ولم يصدر حتى الآن رد أو تعليق من رئيسي المجلسين، وهو ما يثير التساؤل عن عقد اللقاء من أساسه.

وأكد موسى أن “المشكلة ليست في عقد اللقاء بل في كيفية تجاوز النقاط الخلافية التي تعيق القاعدة الدستورية”، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أوقف التواصل مع مجلس النواب بسبب موضوع إنشاء المحكمة الدستورية الذي شكل ضربة لكل جهود التقارب بين المجلسين.

ولفت إلى أن مجلس الدولة سيعقد الاثنين جلستة الاعتيادية، وربما ستناقش موضوع الانسداد وتعليق التواصل في ضوء البيان المشترك لرئيسي المجلسين قبل أيام.