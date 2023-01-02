القطراني يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها

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اجتمع، نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، في بنغازي مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، جمال العوامي، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر الزوي، وذلك للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعداد اللجنة لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية.

وأكد القطراني، في تصريح للحكومة، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، حسب الموعد المحدد من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية .

من جانبه، أكد العوامي أن اللجنة باشرت عملها من المقر المعد لها وأن البداية الفعلية للانتخابات البلدية قد حانت تحقيقًا لإرادة المواطنين وترسيخًا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وقال، إن الانتخابات قسمت على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون بالبلديات التي تم تسميتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بنغازي بتاريخ 11 أكتوبر 2022.

وكانت الحكومة قد أعلنت في ذلك التاريخ، أن البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى من الانتخابات، هي خليج السدرة ودرنة ومرادة وانتلات البيضان وتازربو.