الطبلقي: ضغط الرئاسي على مجلسي النواب والدولة قد يساهم في إجراء الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن ضغط المجلس الرئاسي على مجلسي النواب والدولة قد يساهم في إجراء الانتخابات، والقاعدة الدستورية في صلب الاتفاق السياسي أن تكون بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

الطبلقي أضافت في تصريحات صحفية: “بما أن المجلسين لم يتوصلا لاتفاق في عدة ملتقيات فيمكن للضغط الدولي ولضغط الرئاسي أن يحقق نتيجة، وبالضغط الدولي وضغط الرئاسي على النواب والدولة يمكنهما تجاوز نقاط الخلاف والتوافق على القاعدة الدستورية”.

أضافت: “بالتوافق على القاعدة الدستورية يمكن إجراء الانتخابات هذا العام أو بداية العام المُقبل، ولم تتوفر لدينا معلومات حتى اللحظة بشأن اجتماعات عقيلة في القاهرة”.