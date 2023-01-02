ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 January, 2023

أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية البرنامج الوطني لسياحة الشباب التي تستهدف محطاته تونس والجزائر ضمن برنامج عودة الحياة للأنشطة الشبابية محليا ودوليا بما فيها السياحة الشبابية

حيث وصلت أولى قوافل الرحالة الشباب من مختلف مناطق ليبيا إلى تونس ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لسياحة الشباب لجمهوريتي تونس والجزائر لزيارة المزارات والمعالم السياحية والثقافية والمؤسسات الشبابية بهذه الدول