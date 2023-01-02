ليبيا
إنطلاق أولى قوافل الرحالة الشباب من مختلف مناطق ليبيا إلى تونس والجزائر
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
02 January, 2023
أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية البرنامج الوطني لسياحة الشباب التي تستهدف محطاته تونس والجزائر ضمن برنامج عودة الحياة للأنشطة الشبابية محليا ودوليا بما فيها السياحة الشبابية
حيث وصلت أولى قوافل الرحالة الشباب من مختلف مناطق ليبيا إلى تونس ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لسياحة الشباب لجمهوريتي تونس والجزائر لزيارة المزارات والمعالم السياحية والثقافية والمؤسسات الشبابية بهذه الدول
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