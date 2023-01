توغي: عاكفون على إعداد القائمة الوطنية للتراث لإدراجه في القوائم الدولية

ليبيا- وزعت وزيرة الثقافة في حكومة تصريف الأعمال مبروكة توغي شهادات تسجيل المواقع التراثية المدرجة على قائمة “إيسيسكو” لتراث العالم الإسلامي.

بيان صحفي صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية طالعته صحيفة المرصد، أوضح أن ممثلي هذه المواقع حضروا لاحتفالية توزيع نظمتها الوزارة في مبنى القبة الفلكية في العاصمة طرابلس، في إطار خطتها للحفاظ على إرث ليبيا الثقافي والقيام بكل ما من شأنه تسهيل تسجيله في قائمة التراث العالمي.

ونقل البيان عن توغي تأكيدها خلال الاحتفالية أن الوزارة قامت بشكيل لجنة تضم مختصين وخبراء لإعداد القائمة الوطنية للتراث من خلال العمل على إنجاز ملفات ترشيح أبرز المواقع التراثية في مختلف مناطق ليبيا لضمان إدراجها في القوائم الدولية.

