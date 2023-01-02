الأرصاد تتوقع انخفاضا في الحرارة واستمرار هطول الأمطار شرقا وعلى بعض المناطق غربا

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، استمرار سقوط الأمطار على بعض مناطق الشمال خاصة الشرقية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الأربعاء القادم.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي (طبرق واقصى الساحل الشرقي).

وأضاف، أن الأمطار قد تصل إلى الجغبوب مع احتمال ظهور خلايا من السحب الرعدية اليوم على إمساعد وطبرق.

وتوقع المركز، هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت بفعل تكاثف السحب على تلك المناطق. وأشار المركز إلى أن الأجواء تبقى مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

انخفاض درجات الحرارة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنها تتراوح ما بين 16 إلى 20 درجة مئوية، وأنها ستسجل انخفاضا تدريجيا يوم الأربعاء القادم على معظم المناطق.

وتوقع المركز، ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الأخضر.