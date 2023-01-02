الارصاد: امطـار متفــرقة ورعديـــة اليوم على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 02/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي (طبرق واقصى الساحل الشرقي) قد تصل إلى الجغبوب مع احتمال ظهور خلايا من السحب الرعدية اليوم على إمساعد وطبرق، وتتكاثر السحب على المناطق الممتدة من شرق طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة بينما تبقى الاجواء مستقرة على باقي مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (16–20)مْ وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الأربعاء على معظم المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الغربي ومرتفعات الجبل الاخضر.

والله اعلم