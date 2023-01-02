أبو زريبة يناقش المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل مديرية أمن الجفرة

عقد وزير الداخلية عصام أبوزريبة اجتماعا مع مدير مديريِّة أمن الجفـرة اللواء كمال الهازل ومدير الشؤون العامة بِالمديرية العميد أحمد انقام.

وناقش الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد؛ عددًا مِن الموضوعات التي تخص جميع مدن بلدية الجفرة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها، والوقُوف على آخر المُستجدات الأمنية بِالمنطقة وَسُبل حلحلة الصعوبات التي تواجه عمل مديرية الأمن ومراكز الشرطة بِالمنطقة.

من جهته أثنى أبوزريبة على دور بلديّة الجفرة وما وصلت إليه مِن تَطور وَتقدّم أمني ملحُوظ خِلال زيارته الأخيرة لهَا، مؤكداً أهمية المجاهرة بِالأمن وتَقديم كل الدعم للمديريٍّة وَمراكز الشرطة التابعة لها.