غيث يطلع على سير العمل بمركز الرويسات لشؤون المعاقين

اطّلع وزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، صحبة وفد من الوزارة على سير العمل بمركز الرويسات لشؤون المعاقين التابع لصندوق التضامن الاجتماعي فرع بنغازي.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق له، رئيس فرع صندوق التضامن بنغازي، ومدير مركز الرويسات لشؤون المعاقين.

وشملت الزيارة التفقدية، كافة الإدارات والوحدات التي تقدم الخدمات العلاجية والاجتماعية للمواطنين المشمولين برعاية المركز.

بدوره تعهد غيث، بتقديم كافة الدعم اللازم حتى يتمكن المركز من أداء مهامه على أكمل وجه وفق الإمكانات المتاحة لدى الوزارة، مؤكداً على اهتمامه البالغ بشريحة ذوي الإعاقة في ليبيا.