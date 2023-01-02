وزير عمل الدبيبة: مشاريع «عودة الحياة» لن تتوقف

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة «علي العابد الرضا» في تخريج دفعة تدريبية جديدة بقرابة 100 متدرب في عدد من المجالات المهنية بمركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية.

وهنأ في بداية كلمته الحضور بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2023 ، و أكّد في كلمته على الدور الهام الذي يقوم به المركز من تدريب مهني الذي يسهم في تحسين وتنمية مخرجات التعليم يستهدف بلديات الزاوية الثلاث والبلديات المجاورة.

كما قام الوزير بإفتتاح ورش تدريبية جديدة ضمن خطة الوزارة التي تندرج تحت مبادرة عودة الحياة التي أطلقتها الحكومة، وذلك للمساهمة في زيادة السعة الإستعابية للمتدربين التي من شأنها تعزيز العملية التدريبية وقدرات المركز في تنفيذ عدد أكبر من الدورات التدريبية للشباب بالمنطقة.

وأكّد الوزير في ذات السياق أن مشاريع عودة الحياة لن تتوقف، مؤكدا بأن الوزارة ستقدم الدعم اللازم لكافة مراكز التدريب والجهات التابعة للوزارة لضمان تقديم الخدمات في ليبيا على حد سواء ، وفق قوله.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل ادارة المركز والمدربين في الرقي بهذه المؤسسة التدريبية ، ومهنئا الخريجين من الجنسين لحصولهم على شهائد إتمام الدورات التدريبية مؤكدا على الإستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية المهنية والحرفية في كافة ربوع ليبيا ضمن خطة الوزارة للعام 2023