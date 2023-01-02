القطراني يؤكد على ضرورة إجراء انتخابات المجالس البلدية في موعدها

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أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، اليوم الإثنين، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، حسب الموعد المحدد من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية .

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده في بنغازي، مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، جمال العوامي، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر الزوي.

وجرى خلال الاجتماع الوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعداد اللجنة لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن اللجنة باشرت عملها من المقر المعد لها وأن البداية الفعلية للانتخابات البلدية قد حانت.

وقال العوامي، إن الانتخابات قسمت على مراحل، وأن المرحلة الأولى ستكون بالبلديات التي تم تسميتها سابقا.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في بنغازي يوم 11 أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة، أن البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى من الانتخابات، وعددها خمسة، هي بلديات خليج السدرة ودرنة ومرادة وانتلات البيضان وتازربو.