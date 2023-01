ليبيا- أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال انضمام ليبيا رسميًا لمنظمة الطاقة العالمية “آي إي أف”.

بيان صحفي مقتضب صدر عن منصة “حكومتنا” الإعلامية اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن الوزارة تأكيدها أن الانضمام تم اعتبارًا من ديسمبر من العام 2022.

وأضاف البيان: إن ليبيا باتت العضو 72 في المنظمة الضامة لـ90% من الدول والمنظمات العاملة على إنتاج واستهلاك وتسويق النفط والغاز في العالم.

Shares

The post وزارة النفط بحكومة الدبيبة: ليبيا انضمت رسميًا إلى منظمة الطاقة العالمية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية