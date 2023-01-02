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عام 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أن الانتخابات ستجرى هذا العام.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة العادي الأول لعام 2023، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، إن هذا العام سيكون عاما لإجراء الانتخابات ووحدة المؤسسات.

واتهم الدبيبة رئيسي مجلسي النواب، عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، أصابا الشعب الليبي بخيبات أمل متتالية لسعيهم إلى تقاسم السلطة بحرمان الشعب الليبي من إجراء الانتخابات في موعدها السابق في 24 ديسمبر 2021.

وقال الدبيبة، إن عقيلة والمشري دائما ما يبحثون عن التمديد لأنفسهم ولتقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة.

 

 

 

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