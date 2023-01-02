الأبلق: عقيلة دائما لا يعلن أجندة جلسات البرلمان

أعلن عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دائمًا لا يعلن عن أجندة الجلسات مخالفًا بذلك النظام الداخلي والعمل المؤسّسي، مشيرا إلى أن عقيلة أو نائبه فوزي النويري، هما من يستطيع طرح دعوة المجلس الرئاسي في أجندة الجلسة من عدمها.

وقال الأبلق، في تصريحات صحفية: “أتوقع تكرار مسار لجنة الـ75 باختيار لجنة حوار جديدة لتحريك الانسداد السياسي، والبعثة الأممية لا تستطيع طرح أيّ رؤية للتوافق إلا بعد النقاش مع الأطراف الدولية المؤثرة”.

وأضاف “البعثة الأممية تنتظر موافقة الأطراف الدولية على رؤية الحل وهذه الأطراف غير متفقة بعد، فمن خلال تصريحات بعض الدول يتضح بأن الجميع متفقون على ضرورة إجراء انتخابات، ولكن الإشكال في كيفية الوصول للأساس القانوني لإجراء الانتخابات”.