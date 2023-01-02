الدبيبة: الانتخابات الليبية ستجرى هذا العام

العنوان

قال، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن عام 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية.

جاء ذلك، في اجتماع مجلس وزراء الحكومة العادي الأول لعام 2023، بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال الاجتماع، إن هذا العام سيكون عاما لإجراء الانتخابات ووحدة المؤسسات.

واتهم الدبيبة رئيسي مجلسي النواب والدولة بحرمان الشعب الليبي من إجراء الانتخابات في موعدها السابق في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف الدبيبة، إن عقيلة صالح وخالد المشري دائما ما يبحثون عن تقاسم السلطة والتمديد لأنفسهم عبر صفقات مشبوهة.