مساعٍ من المقريف لعلاج الاكتظاظ المدرسي في مدارس الهلال النفطي وإجدابيا

ليبيا- تفقد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال موسى المقريف سير العمل بمشروعات الوزارة في عدد من مراقبات التربية والتعليم.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن هذه المشاريع في مراقبات تربية وتعليم منطقة الهلال النفطي وإجدابيا وضواحيها الزويتنية سلطان.

وبحسب البيان، وجه المقريف بتسريع وتيرة العمل لما يمثل استكمال هذه المشروعات من حلحلة ومعالجة الاكتظاظ الطلابي بالمدارس.

