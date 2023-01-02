ليبيا.. مجهولون حاولوا اقتحام مبنى هيئة مكافحة الفساد للاستيلاء على ملفات

قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا، إن المبنى الخاص بها، تعرض أمس الأحد، لاقتحام من قبل منتحلي صفة مسؤولين بالهيئة في محاولة منهم للاستيلاء على ملفات المفسدين، في واقعة غير مسبوقة.

ودعا العاملون بالهيئة، في بيان رسمي، كافة أبناء الوطن الواحد وكافة المؤسسات القضائية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة ضد المفسدين.

وطالبت الهيئة الليبيين بضرورة الوقوف مع كافة فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنتشرة في جميع أنحاء الوطن للتصدي للمفسدين الذين يحاولون الاستيلاء على ملفات قضايا وبلاغات الفساد.

وأكد العاملون بالهيئة في ختام البيان استمرارهم لكشف الفساد والمفسدين ومن خان الأمانة الوظيفية، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا بشكل عام والهيئة بشكل خاص.