ليبيا الان

اجتماع مرتقب لنورلاند في واشنطن مع نظرائه بحضور باتيلي لمناقشة الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/ رصد
يلتقي السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند نظراءه الفرنسي والإيطالي والألماني في واشنطن في 13 يناير الجاري؛ لمناقشة الوضع في ليبيا، وفق ما ذكره موقع “أفريكا انتلجنتس”.

وأشار الموقع إلى أنه من المرتقب أن ينضم إلى اللقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي ومسؤولون من مصر والإمارات، للبحث في مستجدات الملف الليبي.

وأضاف الموقع الفرنسي أن واشنطن ستحاول خلال اللقاء الترويج لترشيح الدبلوماسي الأمريكي كينيث غلوك، ليكون نائبا لباثيلي خلفا لنائبه الحالي ورئيس زيمبابوي السابق رايسيدون زينينغا،  الذي سيتنحى من منصبه في نهاية الشهر الجاري.

الوسوم

#ريتشارد نورلاند #البعثة الأممية #ليبيا #واشنطن #رايسيدون زينينغا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك