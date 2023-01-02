اجتماع مرتقب لنورلاند في واشنطن مع نظرائه بحضور باتيلي لمناقشة الوضع في ليبيا

الوطن/ رصد

يلتقي السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند نظراءه الفرنسي والإيطالي والألماني في واشنطن في 13 يناير الجاري؛ لمناقشة الوضع في ليبيا، وفق ما ذكره موقع “أفريكا انتلجنتس”.

وأشار الموقع إلى أنه من المرتقب أن ينضم إلى اللقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي ومسؤولون من مصر والإمارات، للبحث في مستجدات الملف الليبي.

وأضاف الموقع الفرنسي أن واشنطن ستحاول خلال اللقاء الترويج لترشيح الدبلوماسي الأمريكي كينيث غلوك، ليكون نائبا لباثيلي خلفا لنائبه الحالي ورئيس زيمبابوي السابق رايسيدون زينينغا، الذي سيتنحى من منصبه في نهاية الشهر الجاري.