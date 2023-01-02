انطلاق أولى جلسات مجلس النواب بالعام الجديد

أخبار ليبيا 24

انطلقت منذ لحظات أعمال جلسة مجلس النواب الأولى بالعام الجديد، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في بنغازي.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح، إن الجلسة تنعقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

ولم يقدم بليحق أي إضافات حول بنود الجلسة. وكانت رئاسة المجلس قد دعت، قبل أربعة أيام، أعضاء المجلس لعقد الجلسة.

لكن من المتوقع، بحسب بعض التصريحات الصحفية، أن يناقش مجلس النواب في هذه الجلسة، موقفه من المبادرة التي طرحها المجلس الرئاسي لاستئناف الحوار وإنهاء الجمود السياسي وإجراء الانتخابات.

وتتضمن المبادرة عقد لقاء بين رئيسي البرلمان، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأسبوع المقبل في مدينة غدامس.