المريمي: دعوة البعض لـ«مبادرات» مجرد مناكفة سياسية فات أوانها

أعرب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح صحفي عن استغرابه من دعوة بعض الجهات المحلية والدولية في هذا التوقيت إلى مبادرات، معتبرا أنها مجرد مناكفات سياسية أكثر من كونها جهدا لأنها خارج التوقيت وفات أوانها.

وقال المريمي إن هناك تقاربا كبيرا ما بين مجلسي النواب والدولة، مضيفا أن بعض الجهات التي تدعو لاجتماعات لديها مهام واختصاصات محددة لم تقم بتنفيذها رغم أهميتها وضرورة إنجازها قبل القاعدة الدستورية والانتخابات؛ منها المصالحة الوطنية وتوفير الأمن والأمان للعملية الانتخابية.

وأشار المريمي إلى أن الأجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ونزع السلاح من التشكيلات الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات، على حد قوله.