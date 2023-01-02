البرلمان يعقد أولى جلساته بالعام الجديد في غياب عقيلة

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يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، أولى جلساته في العام الجديد، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح، إن الجلسة تنعقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري.

ولم يقدم بليحق تفاصيل هو غياب رئيس المجلس عقيلة صالح عن الجلسة التي تعقد لأول مرة بالعام الجديد 2023.

في المقابل قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح صحفي، إن ترأس النائب الأول فوزي النويري لجلسة اليوم جاء لوجود المستشار عقيلة صالح خارج البلاد.