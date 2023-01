عرب نيوز: معالجة الخلافات بين مصر وتركيا مرتبط بالأزمة المستمرة في ليبيا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على الخلافات المصرية التركية وانعكاساتها على الأزمة الطويلة المستمرة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن المنطقة الاقتصادية الخالصة المعلنة أحاديا من جانب مصر مؤخرًا تتداخل مع نظيرتها المبرم بشأنها اتفاق بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2019 ما يطرح تساؤلات بقبول ليبيا بإعلان مصر.

وتطرق التقرير لتعقيدات العملية الدستورية في البلاد، ما يعني حاجة المؤسسة السياسية برمتها إلى إصلاح جدي، مشيرًا إلى أن أي تعاون بين أنقرة والقاهرة قد يمتد إلى العمل المشترك لإيجاد حل دائم للمشاكل الليبية المزمنة، في وقت سعى فيه رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا لتحقيق توازن إقليمي.

وأضاف التقرير: إن باشاآغا المتمتع بثقة تركيا حاول الموازنة بين هيمنتها والعلاقات مع اليونان ومصر، فالرجل ميال إلى الحل التفاوضي لكل الإشاليات الإقليمية، مبينًا أن الفاعلتبن الرئيسيتين في المنطقة هما القاهرة وأنقرة والأولى مدركة تمامًا لدور الأخيرة.

وبحسب التقرير، لا تريد تركيا إثارة قضية الإعلان المصري من دون داعٍ، إذ وصفتها بشأن يتعلق بمصر وليبيا، رابطًا بين استقرار الأوضاع الليبية بمعالجة تعقيدات العملية الدستورية فبقاء الانقسام السياسي يعكر أجواء أي تقارب إقليمي واستقرار داخلي في البلاد.

واختتم التقرير بالإشارة إلى إمكانية عدم اعتراف تركيا ومصر بالمنطقتين الاقتصادتين الخالصتين لبعضهما البعض، إلا أن التقارب التركي المصري يمثل صفقة كبيرة لدرجة أن البلدين قد يجدان طرقًا لتقديم تنازلات متبادلة للوصول إليه، ما سينعكس بالإيجاب على الأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

