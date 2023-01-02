الحكومة الليبية المكلفة تؤكد إجراء انتخابات مجالس البلدية في موعدها

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، ضرورة إجراء انتخابات مجالس البلدية حسب الموعد المحدد من قبل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

والتقى القطراني مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية، جمال عبدالشفيع العوامي، ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي بحكومة باشاغا، أبوبكر الزوي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وانعقد الاجتماع، للوقوف على جاهزية اللجنة ومدى استعدادها لانطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية.

وأكد رئيس اللجنة المركزية للقطراني أن اللجنة قد باشرت عملها من المقر المُعد لها، وأن البداية الفعلية لانتخابات المجالس البلدية قد حانت تحقيقا لإرادة المواطنين، وترسيخا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وأضاف أن الانتخابات قُسمت على مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون بالبلديات التي جرى تسميتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمدينة بنغازي في 11 أكتوبر الماضي، وأعلن من خلاله خطة عمل اللجنة بعد انطلاق عملها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وفي أكتوبر الماضي، قالت الحكومة المكلفة، إنها تستعد لإجراء انتخابات المجالس البلدية في خمس مناطق، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي.