الدبيبة يتهم رئيسي النواب والدولة بعقد صفقات مشبوهة لتعطيل الانتخابات

الوطن/ متابعات

اتهم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة رئيسي مجلسي النواب والدولة بعقد صفقات مشبوهة، وفق تعبيره؛ لتعطيل الانتخابات والبقاء في منصبيهما.

وأضاف الدبيبة في كلمة خلال اجتماع حكومته أن عام 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات.

ووعد الدبيبة بتخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل بلديات ليبيا، على حد قوله.

وأشار رئيس الحكومة منتهية الولاية إلى أن وزارة المالية ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية.

وذكر الدبيبة أن مخصصات التنمية لعام 2022 ستغطي مشاريع هامة منها تنفيذ طريق أوباري-غات وطريق أجدابيا – جالو وطريق طبرق- مساعد وطريق العزيزية- غدامس والطريق الساحلي المتهالك والدائري الثالث.

وقال رئيس منتهية الولاية إنه تمت تسوية مرتبات ما يزيد على 1,6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال 2022.