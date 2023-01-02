النويري: القضاء الليبي هو المختص بالتعاطي مع أي اتهامات تخص المواطن الليبي أبوعجيلة

انطلقت منذ قليل أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

بدأت كلمات الأعضاء، خلال الجلسة المنعقدة في بنغازي بالاحتجاج على قرار تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، وعلق النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري قائلا: إن “القضاء الليبي هو المختص بالتعاطي مع أي اتهامات تخص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود”.

وأضاف أن “اتهام أبوعجيلة من عدمه هو أمر يخص القضاء الليبي وحده”.