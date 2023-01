الدبيبة: داعمون للشباب في كافة المجالات لرفع علم ليبيا عاليًا في المناسبات كافة

ليبيا- كرم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة منتخب الشباب الجامعي لكرة القدم لحصوله على الترتيب الـ3 ببطولة العرب لكرة القدم الخماسية.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن الفريق الليبي حقق هذا المركز بالبطولة التي نظمتها الإمارات.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده دعمه للشباب في كافة المجالات وتقديره لكل المشاركات المحلية والإقليمية التي ترفع علم ليبيا عاليًا في كل المناسبات، مشددًا على أهمية النشاط الرياضي الجامعي في بناء المنتخبات في كل الألعاب.

