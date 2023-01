عضو مجلس النواب سارة السويح للأحرار: انطلقت اليوم بحضور أكثر من 60 نائبا

قالت عضو مجلس النواب سارة السويح إن جلسة مجلس النواب انطلقت اليوم بحضور أكثر من 60 نائبا

وأضافت السويح في تصريح للأحرار أن البند الذي يناقش الآن هو إصدار بيان ضد الحكومة المصرية بخصوص تمزيق جواز سفر مواطن ليبي في الحدود المصرية بالإضافة إلى مصير المواطن أبوعجيلة المريمي.

وأوضحت السويح أنهم سيناقشون أيضا مبادرة المجلس الرئاسي وتطورات المسار الدستوري بين مجلس النواب و مجلس الدولة.

