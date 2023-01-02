ضبط المتسبب في حادث السير الذي وقع في “بنينا” وأودي بحياة امرأة

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أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنها من ضبط المتسبب في حادث سير الجمعة الماضية الذي أودي بحياة امرأة بالقرب من كوبري بنينا خلال 24 ساعة.

وأضافت الإدارة أن معلومات وصلت لإدارة التحري والاستدلال بوقوع حادث سير بالقرب من كوبري بنينا وقعت ضحيته امرأة في منتصف العمر بعد اصطدام سيارتها في عمود خرساني على جانب الطريق المعبد.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن أقوال الشهود أن المرأة تعرضت قبل اصطدامها لمضايقة من قبل إحدى السيارات التي لم يتمكنوا من تحديد نوعها.

وأفادت أنه إثر ذلك انتقلت مجموعة التحريات لموقع الحادث وبمراجعة كاميرا المراقبة القريبة من المكان تمكن من خلالها التوصل إلى رقم اللوحة المعدنية الخاصة بتلك السيارة المشتبه فيها والتي ضايقت سيارة المرأة.

وأضافت أنه بعد البحث المكثف والتحري عن السيارة الظاهرة في الكاميرا وصاحبها أثمرت الجهود يوم السبت للوصول إلى سكن صاحب السيارة المشتبه فيها من خلال اللوحات المعدنية للسيارة وبالتعاون مع قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وذكرت أنه بالانتقال إلى منزل المشتبه فيه تبين أنه هارب من المنزل إلا أن مواصلة التحري أفضت إلى القبض عليه في اليوم ذاته بعد استدراجه.

وأكدت أنه بالانتقال به لمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي والتحقيق معه اعترف المتهم بقيامه بمضايقة السيدة وتسببه في خروجها عن الطريق واصطدامها، كما اعترف أنه حاول أن يخفي نفسه ويخفي المركبة الالية ضنا منه أنه لن يتم كشفه.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الجمعة الماضية صورًا لحادث سير وبطاقة شخصية لسيدة وقع قرب كوبري بنينا مؤكدين وفاة سائقة السيارة التي تعرضت لمضايقة من سيارة أخرى.