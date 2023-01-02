وهيبة: استمرار الأزمة سببه تأجيل الانتخابات واستمرار المراحل الانتقالية

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة أن “سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات”.

ولفتت وهيبة في تصريحات صحفية إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه الرئاسي مع مجلسي النواب والدولة بمدينة غدامس في 11 يناير الجاري، سيركز على المبادرة التي أطلقها لمعالجة حالة الركود السياسي.

وشدّدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي على أن “الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي”، مضيفة أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

ونوّهت وهيبة بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بمشاركة مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا.