الدبيبة: مخصصات التنمية لعام 2022 الماضي ستغطي مشاريع هامة

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قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن مخصصات التنمية لعام 2022 الماضي ستغطي مشاريع هامة.

وأوضح الدبيبة، في أولى جلسات مجلس الوزراء بالحكومة بالعام الجديد 2023، إن من بين تلك المشاريع الهامة، تنفيذ طريق أوباري-غات وطريق إجدابيا – جالو وطريق طبرق- مساعد وطريق العزيزية- غدامس والطريق الساحلي المتهالك والدائري الثالث.

أتى ذلك بينما طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، التحقيق بالمخالفات المالية التي ارتكبها الدبيبة.

وقال حماد، في مراسلة، موجهة إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إن الدبيبة قام في 28 ديسمبر 2022 بتعلية مبلغ يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني.

وأضاف حماد، أن ما قام به الدبيبة مقصده التهرب من ترجيعه لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة.

وقال، إن الإقدام على تعلية مبلغ بهذا الضخامة والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا “تضليل وافتراء”.