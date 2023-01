اللافي: نجاح المصالحة الوطنية الشاملة يتطلب الإفراج عن كل المعتقلين

ليبيا- التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بعدد من المعتقلين المفرج عنهم مؤخرًا وبعض من أسرهم وذويهم ممن قدموا لشكر الرئاسي على جهوده إزائهم.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أوضح تثمين المعنيين جهود المجلس لإنجاز الإفراج عن كل المعتقلين، في وقت اشترط فيه اللافي لنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة خروج كل المحتجزين لدى جميع الأطراف من المعتقلات.

وبحسب البيان، أبدى اللافي دعمه لكل مساع رأب الصدع ونزع فتيل الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا على السير في طريق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه الرئاسي لتحقيق السلام بين كافة الليبيين وتجاوز الأزمة الراهنة فيما شدد المعنيون على أهمية إيجاد حلول وتسوية للافراج على كل المعتقلين قسرًا.

ووفقًا للبيان، شدد هؤلاء على أهمية النظر في الأوضاع الإنسانية والصحية والاجتماعية للمفرج عنهم معبرين عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية الشاملة والمحافظة على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد.

