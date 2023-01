الأعلى للدولة يحدد موقفه من مبادرة الرئاسي واستئناف الحوار مع البرلمان

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، تصويت المجلس على رفض دعوة المجلس الرئاسي للاجتماع في غدامس.

وأضافت الحامي في تصريح للأحرار، أن الأعلى للدولة صوت بالموافقة على استئناف الحوار مع مجلس النواب.

يشار إلى أن جلسة المجلس الأعلى للدولة، انطلقت في طرابلس بحضور 70 عضوا لبحث آخر المستجدات السياسية.

وكان المجلس الرئاسي أعلن في الثامن من ديسمبر إطلاق مبادرة لحل الأزمة عن طريق لقاء تشاوري يجمع المجالس الثلاثة بتنسيق مع البعثة الأممية.

وقال الرئاسي إن اللقاء يهدف إلى تهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

