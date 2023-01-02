دبيبة: إجراء الانتخابات في ليبيا العام الجاري

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، أن العام الجاري، عام 2023، سيكون عام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقال دبيبة خلال اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، إن حكومته أجرت تسوية لمرتبات ما يزيد على 1.6 مليون موظف حسب جدول المرتبات الموحد والإفراج عن مرتبات 87 ألف موظف خلال 2022.

وأضاف دبيبة، أنه تم تخصيص مليار دينار لدعم البلديات وفق خطة شاملة تصل فيها الخدمات والمشاريع لكل بلديات ليبيا.

وتابع رئيس حكومة الوحدة: “وزارة المالية ستطلق تحديثا واسعا لمنظومة البيانات العامة، وستكون هناك آلية تمكن الموظفين من متابعة هذه المسائل بعيدا عن الفوضى والبيروقراطية”.

وأوضح دبيبة أن مخصصات التنمية للعام 2022 تغطي مشاريع مهمة منها تنفيذ طريق أوباري-غات، وطريق أجدابيا – جالو، وطريق طبرق- مساعد، وطريق العزيزية- غدامس، والطريق الساحلي المتهالك والدائري الثالث.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستستكمل 285 مدرسة متوقفة عن العمل منذ ما يزيد على 20 عاما في مناطق ليبيا كافة، وأكثر من 20 مستشفى في بنغازي وزليتن والخمس وغدامس ودرنة وبني وليد وطرابلس المركز والقره بوللي وسبها وقمينس.